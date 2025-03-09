Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral, Alas Kaki Bertuliskan Ayat Suci Alquran Dijual di Swalayan

Indra Yosse , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |03:06 WIB
Viral, Alas Kaki Bertuliskan Ayat Suci Alquran Dijual di Swalayan
Ilustrasi viral (Foto: Dok)
A
A
A

RIAU - Viral di media sosial alas kaki bertuliskan ayat suci Alquran dijual di sebuah swalayan di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Polres Indragiri Hilir langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke tempat penjualannya dan menyita alas kaki tersebut untuk dimusnahkan.

Dalam video amatir dari warga memperlihatkan keset atau alas kaki bertuliskan aksara Arab dijual di sebuah swalayan di Jalan Haji Said, Kota Tembilahan. Di dalam alas kaki yang berwana-warni itu terdapat tulisan ayat suci Alquran.

Tampak salah satu penggalan lafadz ayat pertama dalam Surat An-Nasr, idza ja anasrullah hiwalfat. Warga bersama anggota dewan setempat yang menemukan alas kaki  tersebut langsung mengamankannya untuk dimusnahkan.

Sementara pihak swalayan tidak mengetahui bahwa alas kaki tersebut bertuliskan ayat suci Alquran. Menurut  pemilik Swalyan Gerry, Sugi Hartono, pihaknya telah berupaya mencari tahu agen yang memasok alas kaki terebut.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, AKP Budi Winarko mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari media sosial. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ternyata benar alas kaki tersebut bertuliskan ayat suci Alquran yang dijual di Swalayan Gerry.

Polres Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi terhadap pemilik swalayan. Kasus ini menjadi sorotan di tengah masyarakat dan hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki distributor yang memasok alas kaki tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement