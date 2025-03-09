Viral, Alas Kaki Bertuliskan Ayat Suci Alquran Dijual di Swalayan

RIAU - Viral di media sosial alas kaki bertuliskan ayat suci Alquran dijual di sebuah swalayan di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Polres Indragiri Hilir langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke tempat penjualannya dan menyita alas kaki tersebut untuk dimusnahkan.

Dalam video amatir dari warga memperlihatkan keset atau alas kaki bertuliskan aksara Arab dijual di sebuah swalayan di Jalan Haji Said, Kota Tembilahan. Di dalam alas kaki yang berwana-warni itu terdapat tulisan ayat suci Alquran.

Tampak salah satu penggalan lafadz ayat pertama dalam Surat An-Nasr, idza ja anasrullah hiwalfat. Warga bersama anggota dewan setempat yang menemukan alas kaki tersebut langsung mengamankannya untuk dimusnahkan.

Sementara pihak swalayan tidak mengetahui bahwa alas kaki tersebut bertuliskan ayat suci Alquran. Menurut pemilik Swalyan Gerry, Sugi Hartono, pihaknya telah berupaya mencari tahu agen yang memasok alas kaki terebut.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, AKP Budi Winarko mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari media sosial. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ternyata benar alas kaki tersebut bertuliskan ayat suci Alquran yang dijual di Swalayan Gerry.

Polres Indragiri Hilir telah melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi terhadap pemilik swalayan. Kasus ini menjadi sorotan di tengah masyarakat dan hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki distributor yang memasok alas kaki tersebut.

(Arief Setyadi )