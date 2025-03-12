Melawan saat Ditangkap, Komplotan Maling Motor di Kosan Mahasiswa USU Ditembak

MEDAN - Polisi menangkap dua orang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap menyasar lokasi kos-kosan mahasiswa di sekitar kampus Universitas Sumatra Utara (USU), kawasan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Satu diantara anggota komplotan itu bahkan terpaksa dihadiahi tembakan.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Hendri F Aritonang mengatakan, kedua komplotan maling itu adalah AG alias Fandi (36), warga Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara dan YPT alias Joteng (36), warga Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.

Tersangka yang pertama ditangkap adalah Fandi. Ia diringkus di kawasan Berastagi, Karo, pada Senin, 10 Maret 2025 kemarin. Fandi terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena tak mengindahkan tembakan peringatan yang diletuskan personel Unit Reskrim Polsek Medan Baru saat penangkapan.

"Yang bersangkutan terkena tembakan di bagian kakinya," kata Kompol Hendri, Selasa (11/3/2025).

Setelah ditangkap, lanjut Hendri, tersangka Fandi mengungkap identitas Joteng dan seorang anggota komplotan lainnya. Polisi pun langsung mengejar keduanya.

"Tersangka berinisial YPT alias Joteng ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Sedang satu tersangka lain masih buron, dan kita minta untuk segera menyerahkan diri," jelas Joteng.