Tohjaya, Anak Ken Arok dari Selir Ken Umang yang Bunuh Raja Kedua Singasari

JAKARTA - Tohjaya merupakan anak kandung Ken Arok hasil pernikahannya dengan Ken Umang. Ken Umang merupakan selir dari Ken Arok, selain istrinya Ken Dedes. Tohjaya juga sempat menjadi penguasa dari Kerajaan Singasari.

Tohjaya, nama itu tertulis dalam kitab Pararaton sesudah zaman Kerajaan Tumapel atau Singasari. Sedangkan pada kitab Negarakretagama yang ditulis tepat pada pertengahan zaman Majapahit, nama Tohjaya tidak disebutkan sama sekali. Menurut Nagarakretagama, sepeninggal Anusapati yang menjadi raja selanjutnya adalah Wisnuwardhana, alias Ranggawuni.

Sebagaimana diuraikan pada buku "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan", tulisan Muhammad Syamsuddin. Nama Tohjaya justru ditemukan dalam Prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Kertanagara, atas perintah ayahnya yang bernama Maharaja Seminingrat (nama asli Wisnuwardhana versi prasasti) tahun 1255.

Sementara di beberapa sumber sejarah lain disebutkan Tohjaya merupakan penguasa Tumapel atau Singasari ketiga setelah kematian Anusapati. Tohjaya berhasil merebut tahta Anusapati kakak tirinya usai membunuh sang saudara ketika asyik menyabung ayam.

Prasasti ini telah membuktikan kalau Tohjaya merupakan tokoh sejarah yang benar-benar ada, bukan sekadar tokoh fiktif ciptaan Pararaton. Akan tetapi dalam prasasti itu ditulis bahwa Tohjaya bukan raja Tumapel atau Singasari, melainkan raja Kediri yang menggantikan adiknya, bernama Guningbhaya.

Adapun Guningbhaya menjadi raja setelah menggantikan kakaknya yang bernama Bhatara Parameswara. Ketiga raja Kediri tersebut merupakan paman dari Seminingrat. Selain itu tertulis pula bahwa pendiri Kerajaan Tumapel adalah Bhatara Siwa yang wafat di atas takhta kencana, yaitu kakek dari Seminingrat.