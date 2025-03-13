3 Gerbong di Stasiun Tugu Ternyata Dibakar, Pelaku Sakit Hati karena 9 Kali Diturunkan KAI

YOGYAKARTA – Misteri peristiwa terbakarnya 3 gerbong eksekutif ketika tengah parkir di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (12/3/2024) akhirnya terkuak. Polda DIY menyebut jika peristiwa itu ada unsur kesengajaan yaitu 3 gerbong terbakar karena sengaja dibakar.

Satu orang pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Pelaku adalah seorang remaja berinisial M (17), warga Jakarta. Polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, mengungkapkan usai kejadian, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Dan

berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan data, serta pemeriksaan dari tim Laboratorium Forensik (Labfor).

"Dari olah TKP kita termukan petunjuk yang mengarah ke pelaku. Pelaku tidak memiliki pekerjaan," jelas Kombes Pol FX Endriadi saat dihubungi pada Kamis (13/3/2025).

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa M membakar gerbong dengan menggunakan korek api. Pelaku membakar kertas kardus dan merembet ke kursi.