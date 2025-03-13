Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tega! Usai Lahiran di Warung, Pelajar SMA Ini Buang Bayinya ke Semak-Semak

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |19:30 WIB
Tega! Usai Lahiran di Warung, Pelajar SMA Ini Buang Bayinya ke Semak-Semak
Pelajar SMA buang bayinya (foto: freepik)
A
A
A

BATUBARA - Polisi menangkap sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara. Keduanya adalah NMP (17) dan FR (21).

Mereka diamankan setelah diketahui membuang bayi hasil hubungan gelap keduanya ke semak-semak di sekitar perumahan warga di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Bayi yang dibuang itu baru saja dilahirkan NMP di salah satu warung tak jauh dari lokasi pembuangan bayi. Bayi tersebut kemudian diselamatkan warga dan diinformasikan ke polisi.

Kepala Seksi Humas Polres Batu Bara, AKP AH Sagala mengatakan, setelah mendapatkan laporan keberadaan bayi tersebut, Polisi dari Polsek Indrapura, Polres Batubara, langsung turun untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931//bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182686//ilustrasi-dMqH_large.jpg
Start Up AS Berusaha Ciptakan Bayi Rekayasa, Bebas Penyakit Keturunan dan Lebih Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement