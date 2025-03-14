Kronologi Lengkap Penemuan Kerangka Manusia dalam Mobil Kanit Reskrim di Gresik

JAKARTA - Kronologi lengkap penemuan kerangka manusia dalam mobil Kanit Reskrim Gresik, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (14/3/2025). Penemuan kerangka tersebut membuah heboh masyarakat.

Kerangka manusia itu ditemukan di dalam mobil Honda Civic milik Aipda Yudi Setiawan, mantan Kanit Reskrim Ujungpangkah Polres Gresik yang terparkir di rumah yang berada di Aspol Polsek Ujungpangkah.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, pihaknya sudah mengambil keterangan beberapa anggota. Termasuk Kanit Polsek Panceng, Aipda Yudi Setiawan selaku pemilik kendaraan Honda Civic.

"Kami juga menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi, tim dari Propam Polres melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota Polsek Ujungpangkah," ujar Rovan dikutip, Jumat (14/3/2025).

Dia memastikan, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap penyebab kematian. Termasuk untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian ini.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait untuk segera melapor ke kepolisian terdekat atau menghubungi hotline Lapor Kapolres,”imbaunya.

Karena untuk proses identifikasi korban, diperlukan pencocokan DNA dengan keluarga korban. "Hasilnya nanti kami sampaikan rekan-rekan media secara transparan," tutup Rovan.

Kronologinya bermula saat, Senin (10/3) Aipda Yudi Setiawan meminta seorang petugas di Polsek Ujungpangkah, bernama Gita Nurani untuk mengambil aki mobil yang terpasang di mobil miliknya.