Geger! Kerangka Manusia Terlilit Kain Ditemukan Dekat Air Terjun

Polisi membawa kerangka manusia yang terlilit kain untuk penyelidikan (Foto : iNews)

PALOPO - Penemuan kerangka manusia yang tertimbun dan terlilit kain di dekat wisata Air Terjun Batudewa, seratus meter dari kilometer 35 Jalan Poros Palopo-Toraja, bikin heboh warga sekitar dan wisatawan. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Kerangka manusia yang diduga korban pembunuhan tersebut ditemukan warga saat memburu ayam hutan. Mendapat informasi teresbut, Tim Inafis Polres Palopo melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan kerangka manusia itu.

Tengkorak manusia berjenis klamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan masih terlilit kain.

"Untuk kepentingan penyelidikan, tulang belulang yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Kanit Tipidter Polres Palopo, Ipda Suwandi, Senin (10/2/2025).

Hingga saat ini, polisi belum mengetahui identitas kerangka jenazah. Satreskrim Polres Palopo maaih melakukan koordinasi dengan Tim Labpor Polda Sulsel.

(Angkasa Yudhistira)