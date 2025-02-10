Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Geger! Kerangka Manusia Terlilit Kain Ditemukan Dekat Air Terjun

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:47 WIB
Geger! Kerangka Manusia Terlilit Kain Ditemukan Dekat Air Terjun
Polisi membawa kerangka manusia yang terlilit kain untuk penyelidikan (Foto : iNews)
A
A
A

PALOPO - Penemuan kerangka manusia yang tertimbun dan terlilit kain di dekat wisata Air Terjun Batudewa, seratus meter dari kilometer 35 Jalan Poros Palopo-Toraja, bikin heboh warga sekitar dan wisatawan. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Kerangka manusia yang diduga korban pembunuhan tersebut ditemukan warga saat memburu ayam hutan. Mendapat informasi teresbut, Tim Inafis Polres Palopo melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan kerangka manusia itu.

Tengkorak manusia berjenis klamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan masih terlilit kain.

"Untuk kepentingan penyelidikan, tulang belulang yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Kanit Tipidter Polres Palopo, Ipda Suwandi, Senin (10/2/2025).

Hingga saat ini, polisi belum mengetahui identitas kerangka jenazah. Satreskrim Polres Palopo maaih melakukan koordinasi dengan Tim Labpor Polda Sulsel.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997//polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980//polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement