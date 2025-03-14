Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Detik-Detik Siswi SMK Cantik Melahirkan Sambil Berdiri, Terekam CCTV

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:08 WIB
Detik-Detik Siswi SMK Cantik Melahirkan Sambil Berdiri, Terekam CCTV
Detik-Detik Siswi SMK Cantik Melahirkan Anaknya Sambil Berdiri, Terekam CCTV (Foto : Tangkapan Layar)
MEDAN - Diduga merupakan hasil hubungan gelap, seorang siswi SMK cantik di Medan melahirkan anaknya di sebuah warung pinggir jalan. Usai melahirkan anak laki-laki sambil berdiri, siswi tersebut membuang bayinya ke sudut rumah warga.

Aksi sang siswi cantik itu pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dalam detik-detik rekaman CCTV, siswi teresbut nampak melahirkan anaknya sebuah warung penjual minuman di pinggir Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara.

Dalam rekaman ideo tersebut, ia nampak ditemani dua temannya saat hendak melahirkan. Sempat mondar mandir, siswi tersebut kemudian bediri dan berpegangan dan kayu sambil membuka roknya dan langsung melahirkan anaknya.

Usai melahirkan, ia langsung menuju rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayi di sudut rumah.

Wahyudi Rangkuti selaku kepala lingkungan tiga, Kelurahan Tanjung Selamat, mengatakan, bayi ini ditemukan pagi hari saat pemilik rumah hendak membuka warung.

Pemilik rumah terkejut dan menemukan bayi dengan kondisi mengalami luka di sekujur tubuh serta matanya dipenuhi pasir.

 

