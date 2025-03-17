AQUA Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular di Indonesia, Perkuat Teknologi Daur Ulang Sampah Plastik

AQUA menjadi pelopor ekonomi sirkular dibuktikan dengan menggunakan kemasan galon guna ulang sebagai bagian dari upaya untuk tidak menambah sampah kemasan plastik. (Foto: Dok AQUA)

JAKARTA - Penerapan ekonomi sirkular kian vital di masa kini. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

Menurut Medrilzam selaku Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), manusia saat ini sudah hidup dalam era yang melampaui batas (the overshoot era).

Ekonomi sirkular adalah prinsip ekonomi yang bertujuan meminimalkan penggunaan SDA (sumber daya alam).

"Gampangnya, suatu produk harus didesain memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Konsep ini lebih dari sekadar pengelolaan sampah, tapi menekankan pada efisiensi sumber daya, dan kita harus melihat keseluruhan rantai nilai," ucap Medrilzam dilansir dari laman brin.go.id.

Tak hanya berfokus pada daur ulang sampah, konsep ekonomi sirkular juga turut berperan dalam memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Konsep ini pun melibatkan berbagai pihak sehingga menciptakan keberlangsungan ekonomi yang sirkular. Sayangnya, belum banyak produsen yang menerapkan sistem ini.

Salah satu produsen yang sudah menerapkan dan menjadi pelopor ekonomi sirkular adalah AQUA, perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan) yang selama puluhan tahun berhasil menguasai pasar. AQUA diketahui telah menerapkan keberlangsungan ekonomi sirkular dari hulu ke hilir secara berkelanjutan hingga sekarang.

Sustainable Development Director AQUA, Karyanto Wibowo, menyampaikan sejumlah inisiasi AQUA dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi sampah plastik demi keberlangsungan ekonomi sirkular.