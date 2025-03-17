Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyalakan Petasan di JIExpo Kemayoran, 6 Remaja Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |00:30 WIB
Nyalakan Petasan di JIExpo Kemayoran, 6 Remaja Ditangkap
Remaja Ditangkap Main Petasan di JIExpo Kemayoran
JAKARTA - Polisi menangkap enam remaja yang kedapatan membawa dan menyalakan petasan di area Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut aksi para remaja itu mengganggu ketertiban umum dan berpotensi membahayakan pengunjung.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (15/3) pukul 18.00 WIB kemarin. Enam remaja yang ditangkap berinisial MY (17), RA (12), M (15), R (12), RZ (15), dan RL (16).

"Tim Patroli Perintis Presisi langsung bergerak setelah mendapat laporan adanya sekelompok remaja yang melakukan iring-iringan sambil membawa bendera, dan menyalakan petasan. Kami berhasil mengamankan enam remaja beserta barang bukti," kata Susatyo dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Susatyo menyebutkan, para remaja itu berasal dari wilayah Jakarta Utara dan sebagian berstatus pelajar. Dia menuturkan, pendekatan yang dilakukan kepolisian bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga pembinaan.

"Kami memahami bahwa mereka masih remaja, mudah terbawa arus pergaulan dan emosi. Oleh karena itu, kami tidak hanya menindak, tetapi juga membina. Orang tua dan lingkungan juga memiliki peran besar dalam mengarahkan anak-anak agar tidak terlibat dalam tindakan yang berisiko," ujar dia.

 

