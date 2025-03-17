Polisi Gagalkan Penyelundupan 15 Kg Sabu di Tol Lampung, Penangkapan Pelaku Bak Film Aksi

MESUJI - Tim gabungan Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 15 kilogram.

Peristiwa pengungkapan tersebut terjadi di Jalan Tol Ruas Terpeka tepatnya di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada Minggu (16/3/2025) pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, terlihat beberapa anggota BNNP dan Sat PJR Ditlantas Polda Lampung mengepung satu unit kendaraan Toyota Innova Reborn bernomor polisi B2854PFG.

Terdengar suara tembakan peringatan ke udara yang dilepaskan dari para petugas yang ingin melakukan penangkapan tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung AKBP Adri Bhirawasto membenarkannya.

"Benar, itu terjadi tadi pagi kawasan Gerbang Tol Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung," ujarnya.

Adri menyebutkan, proses penyelidikan ini telah dilakukan sejak Kamis lalu yang dimana akhirnya tim gabungan bisa melakukan penangkapan tersebut.