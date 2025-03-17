Perempuan Penyuka Sesama Jenis Bunuh Kekasih, Korban Tolak Bertukar Pasangan

BANDUNG - Bunga Laila Febrianti atau BL alias Lexsa (29) gelap mata saat kekasihnya Irma menolak bertukar pasangan dengan wanita lain. BL yang sedang dalam pengaruh minuman keras dan obat terlarang Camlet, menusuk leher korban Irma dengan sebilah pisau hingga tewas.

Peristiwa sadis itu terjadi di tempat kos Jalan Siliwangi, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dekat gudang rongsok pada Sabtu 8 Maret 2025 pukul 03.30 WIB.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan, kronologi kejadian berawal pada Jumat 7 Maret 2025, korban berinisial Irma bersama tersangka BL, Lisna Wati atau LW, dan Meilani Ivanawati atau MI menenggak minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang di tempat kos.

Tak lama kemudian, mereka berhenti minum karena salah seorang dari mereka mabuk berat. Lalu terjadi perselisihan karena LW meminta korban bertukar pasangan tidur. LW lebih suka tidur dengan BL yang merupakan kekasih korban Irma.

Karena tidak mau, akhirnya terjadi perselisihan antara BL dengan korban Irma. LW dan MI menyaksikan perselisihan itu di lokasi kejadian. Pelaku BL lantas mengambil pisau dapur yang tak jauh dari kamar kos, lalu menusuk leher Irma hingga tewas.

"Jadi motifnya karena memang cemburu. Korban sempat dibawa ke RS Selamun tapi nyawanya tak terselamatkan," kata Kapolrestabes Bandung didampingi Kasatreskrim AKBP Abdul Rachman, Senin (17/3/2025).

Kombes Budi menyatakan, setelah korban Irma dinyatakan meninggal, tersangka BL dan LW mengabari keluarga kakak korban dan menginformasikan bahwa Irma menjadi korban begal. Jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Ciamis.