Gempa Besar M6,0 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M)6,0 mengguncang Seram Bagian Timur Maluku, Selasa 18 Maret 2025, pukul 00.32 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 46 km Barat Laut Seram Bagian Timur Maluku, pada kedalaman 10 Kilometer di lokasi 2.88 Lintang Selatan dan 130.14 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.0, 18-Mar-25 00:32:18 WIB, Lok:2.88 LS,130.14 BT (46 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis petugas BMKG dalam keterangannya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.



(Angkasa Yudhistira)