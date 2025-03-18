Kapolsek Negara Batin Gugur saat Bertugas, Rumah Duka di Pringsewu Terpantau Sepi

PRINGSEWU – Suasana duka menyelimuti kediaman Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, yang gugur dalam baku tembak saat bertugas. Namun, pantauan di lokasi, Selasa (18/3/2025), rumah duka yang berlokasi di Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Lampung, tampak sepi.

Hanya terlihat satu papan bunga ucapan belasungkawa di depan rumah. Wahyudin, adik ipar almarhum, menyampaikan, saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Bhayangkara. Rencananya akan dimakamkan di Belitang, Provinsi Sumatera Selatan,tempat keluarga almarhum.

Ia juga mengenang Iptu Lusiyanto sebagai sosok polisi yang dikenal jujur dan taat beribadah. "Beliau adalah sosok polisi yang jujur dan sangat taat beribadah. Kami semua kehilangan," tambahnya.

Sebelumnya, tiga anggota polisi tewas saat tengah menggerebek judi sabung ayam di wilayah Kampungkarang Manik, Negara Batin, Way Kanan, Senin 17 Maret 2025 sore.

Informasi yang dihimpun Okezone, ketiga anggota polisi itu tewas tertembak saat tengah melakukan penggerebekan judi sabung ayam bersama Tim Gabungan dari Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin. Ketiganya yakni Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, beserta dua anggota lainnya yakni Bripka Petrus dan Bripda Ghalib.

(Arief Setyadi )