HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Lampung Janji Bakal Ungkap Kasus Penembakan Anggotanya Secara Transparan

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |10:30 WIB
Kapolda Lampung Janji Bakal Ungkap Kasus Penembakan Anggotanya Secara Transparan
Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika di RS Bhayangkara Polda Lampung (foto: Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung meminta semua pihak bersabar, terkait pengungkapan tewasnya tiga polisi saat penggerebekan sabung ayam di Kabupaten Way Kanan.

"Kami minta kepada semua pihak untuk bersabar, sebab nanti pasti akan dilakukan update informasinya," ujar Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika saat di RS Bhayangkara, Bandarlampung, Selasa (18/3/2025). 

Helmi mengatakan, terkait adanya informasi beredar yang menyebutkan bahwa dua pelaku telah tertangkap, satu diantaranya menyerahkan diri masih dalam tahap pengembangan.

"Tim gabungan dari Polda dan Pomdam Sriwijaya dan Danrem 043/Gatam masih terus bekerja untuk membuat terang peristiwa ini," kata dia.

Helmi menegaskan, saat ini penyelidikan terkait kasus tiga polisi yang gugur saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan masih terus berlangsung

"Kami sudah di lokasi, jadi semuanya mohon bersabar nanti akan diinformasikan lebih lanjut karena tim sedang bekerja di lokasi untuk saling melengkapi informasi antara kami dengan Korem karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk bisa membuat terang peristiwa ini yang nantinya akan mengarah siapa pelakunya," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
