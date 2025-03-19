Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Polisi Lampung yang Gugur dalam Tugas Dimakamkan di OKU Timur

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |05:29 WIB
Dua Polisi Lampung yang Gugur dalam Tugas Dimakamkan di OKU Timur
Pemakaman dua polisi gugur di OKU Timur
BANDARLAMPUNG - Prosesi pemakaman Kapolsek Negara Batin, AKP anumerta Lusiyanto, dan Aipda anumerta Petrus Apriyanto berlangsung khidmat. Keduanya dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

Dua personel Polres Way Kanan, Polda Lampung ini gugur dalam tugas saat melakukan penggerebekan lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Senin (17/3/2025) sore.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, prosesi pemakaman keduanya dilakukan secara kedinasan.

"Jenazah AKP (Anumerta) Lusiyanto dan Aipda (Anumerta) Petrus telah dimakamkan sore tadi setelah sebelumnya diberangkatkan dari RS Bhayangkara Polda Lampung," ujar Yuni, Selasa (18/3) malam. 

Yuni mengungkapkan, dalam prosesi pemakaman, dilakukan penghormatan terakhir dengan tembakan salvo sebelum jenazah dikebumikan.

AKP (Anumerta) Lusiyanto dimakamkan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, sementara Aipda (Anumerta) Petrus dikebumikan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur.

Selain itu, satu anggota lainnya, Briptu (Anumerta) Ghalib, juga telah dimakamkan secara kedinasan. Pemakamannya berlangsung di TPU Way Kandis, Bandar Lampung, dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Ahmad Ramadhan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
