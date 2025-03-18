Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hasil Olah TKP Penembakan Tewaskan 3 Polisi, Ditemukan 12 Selongsong Peluru

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:58 WIB
Hasil Olah TKP Penembakan Tewaskan 3 Polisi, Ditemukan 12 Selongsong Peluru
Hasil olah TKP penembakan tewaskan 3 polisi ditemukan 12 selongsong peluru (Foto : Okezone/Ira W)
A
A
A

WAY KANAN - Polda Lampung, Korem 043 Garuda Hitam dan Pomdam Sriwijaya melakukan olah TKP di lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, yang menjadi lokasi penembakan menewaskan tiga polisi, Selasa (18/3/2025).

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, hasil dari olah TKP tersebut ditemukan adanya 12 selongsong peluru di lokasi penggerebekan. 

Helmy menyebutkan, selanjutnya pihaknya akan melakukan uji balistik terkait hasil temuan di lokasi kejadian.

"Dari hasil olah TKP ada beberapa barang barang yang diamankan, sabung ayam itu sendiri. Faktanya di sini kita mendapatkan 12 selongsong peluru," ujar Helmy. 

"Ini akan kita lakukan proses identifikasi oleh laboratorium forensik dan informasi juga sudah ada mengukur arah tembakan. Ini akan dianalisis lebih mendalam oleh tim, kita kaitkan dengan alat bukti dah petunjuk lain," lanjutnya.

Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah menambahkan, saat ini pihaknya telah menangkap satu pelaku oknum TNI yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Kita bekerjasama dengan Polda sampai betul betul bisa diketahui, jadi sabar. Sementara sudah satu yang diamankan oleh Denpom terkait dengan peristiwa ini. Jika sudah pasti, perkembangan nanti akan kami informasikan kembali," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189741//kasus_penembakan-UGty_large.jpg
Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182687//penembak_hansip_di_cakung-JjdG_large.jpeg
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement