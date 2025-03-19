Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicekoki Miras, Siswi SMA Dicabuli Pacar dan Temannya 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |19:30 WIB
Dicekoki Miras, Siswi SMA Dicabuli Pacar dan Temannya 
Kasus Pencabulan (foto: freepik)
A
A
A

SERANG - DK (17) gadis asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang disetubuhi oleh dua pria yang tak lain adalah pacar berserta temannya. Alhasil, pihak orang tua melaporkan kepada pihak kepolisian.

Peristiwa itu terjadi ketika DK menjalin kasih dengan MH (22) warga Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Keduanya memutuskan untuk bermain ke kediaman HE yang tak jauh dari kediaman MH pada akhir tahun 2024 lalu.

Disitu, MH dan DK melakukan hubungan layaknya suami istri. Usut punya usut, HE menyaksikan peristiwa terlarang itu hingga akhirnya dia meminta agar DK mau melakukan hal serupa dengannya.

DK yang mendengar lantas dengan tegas menolak. Namun, HE tak kehilangan akal dan mengaku telah melakukan perbuatan seksual antara DK dan MH. Dia mengancam akan melaporkan ke orang tua korban jika tidak mau menuruti keinginannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/525/3162068//pria_cabuli_anak_kandung-jVk9_large.jpg
Bejat! Pria di Sumedang Cabuli Anak Kandung Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158305//pemerkosaan-xpnW_large.jpg
Dicekoki Miras, Gadis di Lampung Diperkosa 2 Remaja di Depan Adiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/340/3152770//kasus_pencabulan-vgzX_large.jpg
Bejat! Pria Ini Cabuli Anak Kekasihnya yang Jadi TKW di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement