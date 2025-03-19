Korban Meninggal Tanah Longsor di Sumut Jadi 3 Orang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menemukan satu korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis, 13 Maret 2025. Korban ditemukan kali ini merupakan lansia berusia 70 tahun.

"Satu orang hilang pada kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Padangsidimpuan pada Kamis lalu dilaporkan telah ditemukan. Korban atas nama Bangun Hutabarat, laki-laki berusia 70 tahun," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BMKG, Abdul Muhari, Rabu (19/3/2025).

Dengan demikian berdasarkan catatan BNPB jumlah korban atas peristiwa ini menjadi tiga orang meninggal dunia. Dua korban lainnya sebelumnya telah ditemukan.

Abdul juga merinci bencana banjir dan longsor ini menimpa sebanyak 37 kelurahan yang berada di enam kecamatan. Lebih dari 4.000 jiwa turut terdampak atas bencana ini.

"Korban setelah pemutakhiran data menjadi sebanyak tiga orang meninggal dunia, 4.203 jiwa terdampak dan 197 jiwa mengungsi," jelas dia.

BNPB memastikan petugas telah dikerahkan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat di lapangan. Selanjutnya, BNPB juga telah menyalurkan bantuan berupa 200 paket sembako dan dua unit tenda pengungsi.

