HOME NEWS INTERNATIONAL

Inggris, Prancis, Jerman Desak Gencatan Senjata di Gaza, Minta Akses Kemanusiaan Dipulihkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:01 WIB
Inggris, Prancis, Jerman Desak Gencatan Senjata di Gaza, Minta Akses Kemanusiaan Dipulihkan
Inggris, Prancis, Jerman Desak Gencatan Senjata di Gaza, Minta Akses Kemanusiaan Dipulihkan (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Jerman, Prancis, dan Inggris menyerukan agar gencatan senjata di Gaza, Palestina, segera diberlakukan. Pemerintah dari ketiga negara itu juga meminta Israel untuk memulihkan akses kemanusiaan di Gaza.

1. Minta Israel Pulihkan Akses Kemanusiaan

"Kami meminta Israel untuk memulihkan akses kemanusiaan, termasuk air dan listrik, dan memastikan akses ke perawatan medis dan evakuasi medis sementara sesuai dengan hukum humaniter internasional", kata menteri luar negeri dari ketiga negara, yang dikenal sebagai E3, dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Sabtu (22/3/2025).

Para menteri mengatakan terkejut oleh korban sipil. Mereka juga meminta Hamas Palestina untuk membebaskan sandera Israel.

2. Gencatan Senjata

Mereka mengatakan konflik antara Israel dan Palestina tidak dapat diselesaikan melalui cara militer. Gencatan senjata yang berlangsung lama adalah satu-satunya jalan yang kredibel menuju perdamaian.

 

Halaman:
1 2
      
