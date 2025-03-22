Ketika Petugas Damkar Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas di Bogor

BOGOR - Tim Rescue Damkar membantu proses pemakaman jenazah pria yang kelebihan berat badan, di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Dantor Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Diki mengatakan, proses pemakaman itu berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025. Dimana, terdapat warga yang melapor bahwa terdapat saudaranya yang memiliki kelebihan berat badan hendak dimakamkan.

"Karena merasa kesulitan dalam proses pemakamanya," kata Diki dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dari situ, Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor bergegas menuju rumah duka. Tim membantu mulai dari mengangkat jenazah dari masjid ke ambulans hingga menurunkan ke liang lahat dengan alat bantu