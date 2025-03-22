Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Petugas Damkar Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |00:05 WIB
Ketika Petugas Damkar Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas di Bogor
Petugas Damkar Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar membantu proses pemakaman jenazah pria yang kelebihan berat badan, di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Dantor Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Diki mengatakan, proses pemakaman itu berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025. Dimana, terdapat warga yang melapor bahwa terdapat saudaranya yang memiliki kelebihan berat badan hendak dimakamkan.

"Karena merasa kesulitan dalam proses pemakamanya," kata Diki dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dari situ, Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor bergegas menuju rumah duka. Tim membantu mulai dari mengangkat jenazah dari masjid ke ambulans hingga menurunkan ke liang lahat dengan alat bantu

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Obesitas Petugas Damkar Damkar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188774//gedung_terra_drone_terbakar-iBOt_large.jpg
Dramatis, Detik-Detik Petugas Evakuasi Karyawan saat Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185615//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-SvKq_large.jpg
Warga Pilih Damkar untuk Lapor Cepat, Begini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169941//kebakaran-nqTJ_large.jpg
Kebakaran Diduga Melanda Lapak Barang Bekas di Bidara, Jakarta Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement