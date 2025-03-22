8 Bocah Hanyut saat Main Perahu, 3 Orang Tewas dan 1 Hilang

LAMPUNG SELATAN - Sebanyak delapan anak di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung hanyut usai bermain perahu di pantai. Tiga di antaranya meninggal dunia dan satu dinyatakan hilang.

Peristiwa tersebut terjadi di Pantai Titian Mutiara, Desa Betung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (21/3/2025) pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal Indonesia, tampak kepanikan pengunjung pantai saat melihat sejumlah korban berhasil dievakuasi.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, saat ini para korban telah dievakuasi ke rumah sakit.

"Benar, telah terjadi peristiwa tenggelamnya sejumlah pengunjung saat bermain di Pantai Titian Mutiara siang tadi. Ada 8 anak-anak umur berkisar 7 hingga 12 tahun yang di mana 3 di antaranya meninggal dunia dan satu masih dalam proses pencairan," ujarnya.