Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

8 Bocah Hanyut saat Main Perahu, 3 Orang Tewas dan 1 Hilang 

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:45 WIB
8 Bocah Hanyut saat Main Perahu, 3 Orang Tewas dan 1 Hilang 
Kasus tenggelam (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Sebanyak delapan anak di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung hanyut usai bermain perahu di pantai. Tiga di antaranya meninggal dunia dan satu dinyatakan hilang.

Peristiwa tersebut terjadi di Pantai Titian Mutiara, Desa Betung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (21/3/2025) pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal Indonesia, tampak kepanikan pengunjung pantai saat melihat sejumlah korban berhasil dievakuasi.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, saat ini para korban telah dievakuasi ke rumah sakit.

"Benar, telah terjadi peristiwa tenggelamnya sejumlah pengunjung saat bermain di Pantai Titian Mutiara siang tadi. Ada 8 anak-anak umur berkisar 7 hingga 12 tahun yang di mana 3 di antaranya meninggal dunia dan satu masih dalam proses pencairan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180677//bocah_hanyut_di_kali_mampang-1NUg_large.jpg
Berenang saat Kali Meluap, Seorang Bocah Hanyut di Kali Mampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172931//petugas_saat_evakuasi_remaja_lompat_ke_kalimalang-J5TE_large.jpg
Nekat Lompat ke Kalimalang, Remaja 17 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461//tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167154//pembunuhan-qxiN_large.jpg
Tragis! Dua Pelajar SMP Bunuh Waria Secara Sadis di Salon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement