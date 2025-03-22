Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lulus SNPMB tapi Tak Punya Biaya Pendaftaran, Remaja Ini Nekat Akhiri Hidup

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |18:29 WIB
Lulus SNPMB tapi Tak Punya Biaya Pendaftaran, Remaja Ini Nekat Akhiri Hidup
Ilustrasi
A
A
A

TOBA - Sungguh tragis, remaja pria berinisial KS (19), ditemukan tidak bernyawa di sungai, tepatnya di Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat 21 Maret 2025, sekira Pukul 10.30 WIB.

Kapolres Toba melalui Kapolsek Porsea, AKP Daniel Aritonang menerangkan, remaja pria berinisial KS (korban) warga Desa Lumban Manurung, Kecamatan Porsea Toba, pada Rabu 19 Maret 2025, sekira Pukul 13.00 WIB, diketahui duduk di pinggir sungai, dikarenakan frustasi tidak diijinkan oleh orangtuanya untuk melanjutkan sekolah.

AKP Daniel Aritonang menjelaskan, MS (63) orangtua korban tidak menginginkan anaknya (korban) untuk melanjutkan sekolah, dikarenakan tidak punya uang.

"Melihat anaknya (korban) duduk dipinggir sungai, MS membujuk anaknya untuk pulang ke rumah, namun anaknya tidak mau,"ungkap AKBP Daniel Aritonang kepada Okezone, Jumat (21/3/2025).

Anaknya tidak mau dibujuk untuk pulang ke rumah, sebut Daniel Aritonang, MS lalu pergi untuk membeli token listrik. Akan tetapi, saat MS kembali setelah membeli token listrik, MS tidak lagi menemukan anaknya dipinggiran sungai.

"MS tidak lagi mendapati anaknya tidak berada di lokasi (pinggiran sungai), lalu MS memberitahukan kepada warga dan warga berupaya mencari korban, namun tidak ditemukan,"kata Daniel Aritonang.

Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, tutur Daniel Aritonang, pada Jumat 21 Maret 2025, MS ayah korban beserta warga mencari hingga membuka DAM (bendungan) sungai dan korban muncul ke permukaan air yang tidak jauh dari lokasi bendungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SNPMB 2025 Toba Bunuh diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187824//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipay-xKbI_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling, Penyidik Masih Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187071//kepsek_smp_cilincing-7Gwo_large.jpg
Kepsek SMP di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032//mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement