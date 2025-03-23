Lemkapi Sebut Tudingan Setoran Judi Sabung Ayam di Lampung Menyakitkan Keluarga Korban

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan turut menyoroti kasus penembakan tiga anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung oleh oknum TNI saat menggerebek judi sabung ayam. Ia menilai proses penanganan kasus tersebut masih jalan ditempat. Ironisnya, belum tuntas penanganan kasus tersebut, dan kini dimunculkan isu adanya setoran dari judi sabung ayam.

"Kami melihat ada upaya menggiring opini, bahwa penembakan itu terjadi karena ada kaitan dengan setoran judi sabung ayam," kata Edi dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Kata mantan anggota Kompolnas ini, dalam kasus penembakan tersebut, keluarga korban merasa tidak diperlakukan secara adil. Bahkan difitnah dengan isu setoran judi sabung ayam. Ia berharap saat ini yang diharapkan masyarakat adalah muncul sikap empati untuk membesarkan hati keluarga korban agar ihklas atas kematian suaminya.

"Kami melihat narasi yang muncul sangat menyakitkan dengan menyebutkan kasus penembakan ini ada kaitannya dengan setoran judi sabung ayam. Ini sangat tidak adil," beber dosen hukum ini.