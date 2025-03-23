Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar 5,5 Guncang Tanimbar Maluku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |10:36 WIB
Breaking News! Gempa Besar 5,5 Guncang Tanimbar Maluku
Breaking News! Gempa Besar 5,5 Guncang Tanimbar Maluku
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi besar dengan magnitudo (M) 5,5 mengguncang Barat Laut Tanimbar, Maluku pagi ini. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 124 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 10.17 WIB, Minggu (23/3/2025). Koordinat gempa 6.37 Lintang Selatan dan 130.99 Bujur Timur. Gempa itu juga tidak berpotensi tsunami.

“Mag:5.5, 23-Mar-25 10:17:56 WIB, Lok:6.37 LS,130.99 BT (181 km BaratLaut Tanimbar, Kedalaman:124 Km, tdk berpotensi tsunami,” ujarnya.

Adapun Titik gempa berada di 181 kilometer Barat Laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 124 kilometer.

Namun hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa besar tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191211//gempa_melonguane_sulut-qGvt_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803//gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190137//gempa_maluku_tenggara_barat-HihO_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189747//gempa_maluku_barat_daya-lXf5_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733//gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187706//gempa_halmahera_utara-GqzB_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Halmahera Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement