Breaking News! Gempa Besar 5,5 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa bumi besar dengan magnitudo (M) 5,5 mengguncang Barat Laut Tanimbar, Maluku pagi ini. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 124 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 10.17 WIB, Minggu (23/3/2025). Koordinat gempa 6.37 Lintang Selatan dan 130.99 Bujur Timur. Gempa itu juga tidak berpotensi tsunami.

“Mag:5.5, 23-Mar-25 10:17:56 WIB, Lok:6.37 LS,130.99 BT (181 km BaratLaut Tanimbar, Kedalaman:124 Km, tdk berpotensi tsunami,” ujarnya.

Adapun Titik gempa berada di 181 kilometer Barat Laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 124 kilometer.

Namun hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa besar tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fahmi Firdaus )