Antisipasi Aksi Teror OPM, Dansatgas Yonif 112/DJ Sambangi Pos Satgas Puncak Jaya

PUNCAK JAYA - Dansatgas Batalyon Infanteri 112/Dharma Jaya (Yonif 112/DJ) Letkol Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan ke jajaran Pos Satgas yang ada dibawah Komandonya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, serta mengantisipasi teror Organisasi Papua Merdeka (OPM).

selama kunjungan kerja dan peninjauan. Dansatgas juga memeriksa kondisi perlengkapan personel dan materiil serta memberikan Jam Komandan berupa arahan dan motivasi kepada anggota Pos Satgas agar tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jajaran Pos Satgas Yonif 112/DJ dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah khususnya di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah," ujar Dansatgas, Minggu (23/3/2025).

Dalam kegiatan tersebut Dansatgas Yonif 112/DJ mengunjungi Pos Kalome, Pos Tinggi Nambut dan Pos Puncak Senyum, didampingi oleh Pasi 1/Intel Satgas Kapten Inf Yudha Jayantara Sudarya.

Selanjutnya, Pasi 2/Ops Satgas Lettu Inf Domi Kuntoro, Pakum Satgas Lettu Chk Turino, Dokter Satgas Letda Ckm Rafis Eko Setiawan dan Dantonhub Satgas Letda Cke Muhammad Reza Falevi.

(Fahmi Firdaus )