Puncak Mudik Lebaran 2025 di Bandung Diprediksi pada 28 Maret

BANDUNG- Satlantas Polresta Bandung memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28 Maret 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Danu Raditya Atmaja, yang menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, kepadatan arus kendaraan biasanya tetap terjadi hingga hari H dan baru mulai longgar menjelang dini hari.

“Kalau dari puncak arus mudik, diprediksi tanggal 28 Maret sampai hari H. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jalan mulai lengang sekitar pukul 02.00-03.00 dini hari di hari H,” ujar Danu pada Minggu (23/3/2025).

Adapun sejumlah titik krusial yang menjadi fokus utama adalah Gerbang Tol Cileunyi, Tanjakan Nagreg, serta jalur-jalur menuju arah Garut dan Tasikmalaya.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Gerbang Tol Cileunyi, Danu mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi dengan menggunakan sistem mobile rider untuk mempercepat pembayaran tol.

“Jika terjadi antrian kendaraan hingga dua kilometer, kami akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga untuk menambah lokasi pembayaran dengan mobile rider. Ini dilakukan agar pemudik dapat dilayani lebih cepat,” ungkapnya.