Aksi Pasukan Raider Motuliato Layani Masyarakat yang Sakit di Pelosok Papua

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 715/Mtl dari Batalyon Infanteri Raider 715/Motuliato semakin gencar melaksanakan pelayanan kesehatan gratis dengan cara door to door di Puncak Jaya, Papua Tengah. Yaitu langsung proaktif berkunjung ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan tenaga kesehatan baik.

“Baik untuk melakukan pengecekan kesehatan, memberikan vitamin juga melakukan pengobatan gratis bagi masyarakat yang sedang sakit di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah,” ujar Danpos Tinolok Lettu inf Rusdi, Senin (24/3/2025).

Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang ada di Puncak Jaya, juga minimnya bantuan obat-obatan dan perjalanan yang jauh ditambah medan yang sulit untuk dilalui masyarakat menuju Rumah Sakit.

Rusdi mengatakan selain menjalankan tugas pokok, prajurit juga menjaga keamanan di wilayah perbatasan.

"Kami juga berperan aktif untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat pedalaman sebagai bukti nyata pengabdian yang tulus dan komitmen kami kepada masyarakat dan Negara Indonesia," ujarnya.