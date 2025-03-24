Tips Ala Pemudik Agar Terhindar Macet Horor di Pelabuhan Merak: Jangan Sampai Datang Sore!

MERAK - Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak menuju Bakauheni mulai mengalami peningkatan khususnya di Dermaga 6 Eksekutif memasuki arus mudik Lebaran 2025. Bahkan, antrean berjam-jam pun sempat terjadi saat para pemudik akan memasuki kapal.

Tak sedikit antrean yang terjadi membuat para pemudik kecewa. Padahal, beberapa cara telah dilakukan agar bisa terhindar dari kemacetan horor yang terjadi di Pelabuhan Merak.

Salah satunya Zetty Tri Miati. Dia melaporkan bagaimana situasi dan kondisi Pelabuhan Merak pada tanggal 23 Maret 2025 tepatnya pukul 23.10 WIB di mana kendaraan mulai memadati area Pelabuhan Merak.

"Kendaraan ramai lancar," kata Zetty dikutip, Senin (24/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyarankan agar para pemudik tujuan Bakauheni atau Pulau Sumatera via Pelabuhan Merak untuk menghindari sampai atau tiba di Pelabuhan Merak pada sore atau sampai dengan dini hari.