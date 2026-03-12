Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |17:14 WIB
Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik
Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik
A
A
A

JAKARTA —  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyiapkan sebanyak 6.859 Masjid Ramah Pemudik yang tersebar di berbagai jalur mudik di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memberi layanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung pada libur Lebaran 2026.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, mengatakan, Program ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas fungsi masjid sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Kementerian Agama ingin menghidupkan kembali peran masjid agar tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah rutin, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kita ingin mengubah wajah masjid yang selama ini terkesan hanya dibuka untuk pelaksanaan shalat lima waktu. Masjid harus kembali pada fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wamenag, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, Kementerian Agama telah menyiapkan ribuan masjid di berbagai daerah untuk memberikan layanan bagi para pemudik yang melintasi jalur mudik nasional.

“Kementerian Agama telah merumuskan layanan bagi para pemudik yang akan dilaksanakan oleh masjid-masjid di seluruh Indonesia, sebanyak 6.859 masjid,” ujarnya,

Keberadaan masjid di sepanjang jalur mudik dapat menjadi tempat singgah yang aman dan nyaman bagi para musafir selama perjalanan menuju kampung halaman.

Selain itu, pengelola masjid juga diharapkan menyediakan fasilitas pengisian daya baterai ponsel dan perangkat komunikasi, pusat informasi bagi pemudik, serta air minum dan makanan ringan.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga tempat singgah yang memberikan berbagai kemudahan bagi para pemudik,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, program Masjid Ramah Pemudik merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik.

 

