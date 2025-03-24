Besok, Tersangka Penembakan 3 Polisi di Lampung Diumumkan!

BANDARLAMPUNG - Status dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan hingga menewaskan tiga anggota polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung akan diumumkan, besok, Selasa 25 Maret 2025.

Hal itu diketahui usai adanya pertemuan petinggi TNI-Polri di Mako Polda Lampung pada Senin (24/3/2025).

Berdasarkan pantauan Okezone di Mapolda Lampung, terlihat jajaran petinggi TNI yang hadir, di antaranya Wadanpus Pomad, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana, dan Karopaminal Mabes Polri.

Saat dikonfirmasi awak media, Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Wakapolda, pertemuan itu membahas kasus yang melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 anggota Polri.

"Iya ada, ada pertemuan itu. Membahas hasil investigasi tim gabungan terkait penanganan kasus di Way Kanan," ujarnya Senin (24/3/2025).

Ahmad Ramadhan mengungkapkan dari hasil pertemuan tersebut disepakati akan diadakan konferensi pers yang akan digelar di Mapolda Lampung besok.

"Jadi besok (Selasa) hasilnya investigasinya diumumkan, besok akan dilaksanakan preskon oleh Kapolda bersama Danpus Pomad pukul 10.00 WIB," tuturnya.