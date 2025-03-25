Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kopda Basarsyah Tembak Mati 3 Polisi Pakai Senpi Laras Panjang

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:50 WIB
Kopda Basarsyah Tembak Mati 3 Polisi Pakai Senpi Laras Panjang
Konferensi pers ungkap kasus perjudian dan penembakan tiga polisi (Foto: Ira Widyanti/Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Kopral Dua (Kopda) Basarsyah menembak mati 3 anggota Polres Way Kanan menggunakan senjata api laras panjang menyerupai FNC kaliber 5,56 mm. Penembakan dilakukan saat kepolisian melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam.

Ws Danpuspom, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana mengatakan barang bukti senjata api laras panjang tersebut ditemukan pada Rabu 19 Maret 2025. 

"Hasil pengecekan pemeriksaan, karena ini senjata campuran sparepartnya, sehingga patut diduga senjata ini rakitan karena tidak standar pabrikan," ujar Eka Wijaya saat konferensi pers kasus penembakan tiga anggota Polri di Mapolda Lampung, Rabu (25/3/2025).

Sehingga untuk memastikan hal tersebut, kata Mayjend Eka, senjata api laras panjang itu akan dicek laboratorium forensik melibatkan Mabes Polri dan uji balistik di Pindad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044/penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement