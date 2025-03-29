Pramono-Doel Salat Id di Masjid Fatahillah Balai Kota

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel dijadwalkan akan menunaikan Ibadah Salat Idul Fitri atau Id di Masjid Fatahillah Komplek Balai Kota, Jakarta Pusat pada 1 Syawal 1446 Hijriah.

Diketahui Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang Isbat penentuan 1 Syawal pada Sabtu (29/3) besok dan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal pada Senin (31/3) mendatang.

“Saya Salat Id di Masjid Fatahillah di Balai Kota bersama Pak Gubernur, kemudian ya setelah itu saya pulang,” kata Bang Doel di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (28/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Bang Doel juga turut mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah dan berharap Jakarta semakin menyala dipimpin kader PDIP itu.

“Kami atas nama Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Jakarta semakin menyala,” ujarnya.

(Puteranegara Batubara)