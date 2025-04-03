Advertisement
HOME NEWS JABAR

H+3 Lebaran 2025 Siang, Lebih dari 20 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali ke Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |14:36 WIB
CIREBON - Pada H+3 Lebaran 2025 atau Kamis (3/4/2025) siang, sudah ada lebih dari 20 ribu kendaraan yang melintasi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menuju Jakarta dari arah Cirebon, Jawa Barat. Rata-rata kendaraan sebanyak 1,4 ribu melintas perjamnya.

"Sebanyak 20,3 ribu kendaraan melalui Palimanan dan 20,5 ribu kendaraan Cikopo (dari Cirebon menuju Jakarta), dengan rata-rata sekitar 1,4 ribu kendaraan melintas per jamnya," ujar Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo melalui keterangannya, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, berdasarkan data pada Kamis (3/4/2025) sejak pukul 00.00 WIB sampai 12.00 WIB, tercatat sudah ada sebanyak 20 ribu lebih kendaraan melintasi Tol Cipali menuju Jakarta. Sebaliknya, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon ada sebanyak 16 ribu kendaraan melalui Cikopo dengan rata-rata sekitar 1,2 ribu kendaraan melintas per jamnya.

"Hingga Kamis siang, arus lalu lintas di kedua arah terpantau ramai lancar, dengan peningkatan di lalu lintas arah menuju Jakarta," tuturnya.

Berdasarkan pantauan di sekitar GT Palimanan 3 pada sekira pukul 14.00 WIB, arus lalu lintas di Tol Cipali arah Jawa Tengah menuju Jakarta tampak cukup padat. Petugas kepolisian pun hingga saat ini masih belum melakukan sterilisasi di Tol Cipali guna persiapan sistem One Way menuju Jakarta.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
