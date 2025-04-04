Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meme Trump dan Penguin Viral Setelah AS Kenakan Tarif Pada Pulau Tanpa Penduduk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |16:16 WIB
Meme Trump dan Penguin Viral Setelah AS Kenakan Tarif Pada Pulau Tanpa Penduduk
Meme Donald Trump viral setelah AS mengenakan tarif pada pulau terpencil yang hanya dihuni penguin. (Foto: X)
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi meme viral di media sosial setelah dia mengenakan tarif resiprosikal yang menargetkan pulau yang hanya dihuni oleh spesies penguin tanpa ada manusia.

Meme Trump dan Penguin

Salah satu gambar yang dibagikan secara luas pada 3 April menunjukkan seekor penguin menggantikan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval, Gedung Putih selama pertengkarannya baru-baru ini dengan Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance.

Meme lain menunjukkan Ibu Negara AS Melania Trump menatap penguin kaisar – menggantikan mantan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau – sementara Trump tampak curiga.

Tarif Terhadap Pulau Terpencil Tanpa Penduduk

Pengumuman tarif global oleh Tn. Trump pada 2 April tidak mendapat sambutan yang baik di berbagai negara. Tak hanya rival dan seteru AS, tarif tersebut juga menargetkan mitra dan sekutu AS di Barat, termasuk Uni Eropa dan Australia.

 

Halaman:
1 2 3
      
