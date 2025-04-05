Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wartawan Media Online Tewas di Hotel D’Paragon, Wajah dan Badannya Luka Lebam

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |07:20 WIB
Wartawan Media Online Tewas di Hotel D’Paragon, Wajah dan Badannya Luka Lebam
Korban Semasa Hidup/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang wartawan media online insulteng.id, ditemukan tewas di kamar hotel lantai tiga, D'Paragon, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 4 April 2025, malam. Belum diketahui penyebab kematian korban.

Korban diketahui bernama Situr Wijaya, berusia 33 tahun. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka lebam pada bagian wajah.

Unit identifikasi dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebon Jeruk yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.

Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk mengetahui penyebab kematiannya.

Saat ini, kasus penemuan jasad wartawan media online tersebut telah ditangani petugas gabungan Polsek Kebon Jeruk dan Polres Jakarta Barat.

(Fahmi Firdaus )

      
