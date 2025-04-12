Breaking News! Gunung Lewatobi Laki-Laki Meletus Malam Ini

JAKARTA - Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meletus pada Jumat (11/4/2025) malam. Semburan abu vulkanik di atas 1,7 kilometer di atas Puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Jumat, 11 April 2025, pukul 23:19 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1700 m di atas puncak (± 3284 m di atas permukaan laut)," tulis situs Magma Indonesia PVMBG Kementerian ESDM.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 10.5 mm dan durasi 130 detik.

PVMBG juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat dan pengunjung gunung Lewatobi Laki-laki.

"Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 Km dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki," imbau PVMBG.

Masyarakat diimbau agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.