Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Dituding Terus Berusaha Hapus Identitas Budaya Tibet

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |13:38 WIB
China Dituding Terus Berusaha Hapus Identitas Budaya Tibet
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Partai Komunis China (PKC) telah lama dituduh melakukan langkah sistematis di Tibet, yang menargetkan tatanan budaya, agama, dan sosial di wilayah tersebut. Orang-orang Tibet, yang dikenal karena tradisi Buddha yang mengakar kuat dan identitas budaya yang unik, telah menghadapi upaya gencar dari PKC untuk mengikis warisan dan mengasimilasi mereka ke dalam kerangka kerja komunis China yang lebih luas.

Dikatakan bahwa salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari kebijakan PKC di Tibet adalah penindasan yang ditargetkan terhadap pendidikan Buddha, dimana biara-biara yang secara historis berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pertumbuhan spiritual dibongkar secara sistematis dibongkar, sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak Tibet, demikian dilansir The Hong Kong Post, Minggu, (13/4/2025).

PKC dikatakan telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah anak-anak menghadiri biara-biara ini, merampas kesempatan mereka untuk belajar tentang warisan agama dan budaya mereka sendiri.

Orang tua di Tibet dilaporkan sering kali dipaksa melalui intimidasi dan ancaman, yang memaksa mereka untuk menjauhkan anak-anak mereka dari ajaran Buddha. Strategi yang disengaja ini tidak hanya merusak fondasi spiritual masyarakat Tibet, tetapi juga bertujuan memutus transmisi nilai-nilai dan praktik Buddha antargenerasi.

Tindakan PKC melampaui penindasan pendidikan agama. Partai tersebut secara aktif berupaya melemahkan komunitas Tibet dengan memukimkan kembali sejumlah besar warga Han di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176965//wps_office-a53e_large.jpg
Tinggalkan Format Microsoft Word, Tiongkok Gunakan WPS Buatan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176062//trump-uoYw_large.jpg
Ini Biang Kerok yang Bikin Trump Serang China dengan Tarif Impor 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement