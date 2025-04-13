China Dituding Terus Berusaha Hapus Identitas Budaya Tibet

JAKARTA - Partai Komunis China (PKC) telah lama dituduh melakukan langkah sistematis di Tibet, yang menargetkan tatanan budaya, agama, dan sosial di wilayah tersebut. Orang-orang Tibet, yang dikenal karena tradisi Buddha yang mengakar kuat dan identitas budaya yang unik, telah menghadapi upaya gencar dari PKC untuk mengikis warisan dan mengasimilasi mereka ke dalam kerangka kerja komunis China yang lebih luas.

Dikatakan bahwa salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari kebijakan PKC di Tibet adalah penindasan yang ditargetkan terhadap pendidikan Buddha, dimana biara-biara yang secara historis berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pertumbuhan spiritual dibongkar secara sistematis dibongkar, sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak Tibet, demikian dilansir The Hong Kong Post, Minggu, (13/4/2025).

PKC dikatakan telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah anak-anak menghadiri biara-biara ini, merampas kesempatan mereka untuk belajar tentang warisan agama dan budaya mereka sendiri.

Orang tua di Tibet dilaporkan sering kali dipaksa melalui intimidasi dan ancaman, yang memaksa mereka untuk menjauhkan anak-anak mereka dari ajaran Buddha. Strategi yang disengaja ini tidak hanya merusak fondasi spiritual masyarakat Tibet, tetapi juga bertujuan memutus transmisi nilai-nilai dan praktik Buddha antargenerasi.

Tindakan PKC melampaui penindasan pendidikan agama. Partai tersebut secara aktif berupaya melemahkan komunitas Tibet dengan memukimkan kembali sejumlah besar warga Han di wilayah tersebut.