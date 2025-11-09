Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Perketat Kontrol Masyarakat di Tengah Peningkatan Demonstrasi dan Penyitaan Paspor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |13:28 WIB
China Perketat Kontrol Masyarakat di Tengah Peningkatan Demonstrasi dan Penyitaan Paspor
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah China dilaporkan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat di tengah kondisi negara yang diwarnai ketidakpastian. Langkah ini diambil sejak menjelang Sidang Pleno Keempat Partai Komunis China yang berlangsung pada akhir Oktober 2025, yang ditandai dengan peningkatan pengendalian negara dan penahanan publik.

Dilansir The Hong Kong Post, Minggu (9/11/2025), salah satu peristiwa mencolok terjadi di Provinsi Guangxi, di mana ribuan siswa di Sekolah Kejuruan No. 1 Yulan melakukan mogok massal pada 16 Oktober. Protes ini muncul sebagai respon atas kebijakan pembatasan penggunaan ponsel hingga tiga jam per hari, yang diberlakukan dua bulan setelah tahun ajaran dimulai.

Para siswa, yang mengandalkan ponsel untuk keperluan akademik dan sosial, menggelar aksi di lapangan olahraga sekolah. Video yang beredar menunjukkan guru berupaya membubarkan massa menggunakan alat pemadam api, namun para siswa tetap melanjutkan protes hingga kebijakan tersebut direvisi.

Kejadian ini mencerminkan sentimen di kalangan generasi muda di China yang mulai menentang pembatasan dan pengawasan digital yang ketat. Beberapa negara lain menggunakan pendekatan lebih moderat dalam mengatur penggunaan ponsel di sekolah, sementara langkah China terlihat lebih tegas dalam menjaga konsistensi ideologis dan ketertiban sosial.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184240//lee_jong_suk-PXdr_large.jpg
Lee Jong Suk Batal Fan Meeting di Manila Imbas Demo Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184056//demo_buruh-zJOq_large.jpg
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183265//kebakaran_menghanguskan_sebuah_pagoda_di_dalam_kuil-JUDj_large.jpeg
Kebakaran Landa Kuil Berusia 1.500 Tahun di China, Pagoda Megah Hancur Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183169//jembatan_hongqi_di_provinsi_sichuan_china_runtuh-9mBq_large.jpg
Baru Dibuka, Jembatan 758 Meter di China Runtuh Dihantam Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement