Reklame Roboh Dihantam Truk Ekspedisi di Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU - Sejumlah warga di Jalan SMB 2, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan 2, Kota Lubuklinggau mendadak heboh saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Di mana, sebuah truk ekspedisi menabrak tiang reklame hingga ambruk dan roboh.

Peristiwa lakalantas ini terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dini hari dan tidak ada korban jiwa lantaran saat kejadian karena kondisi jalan masih sepi. Sedangkan kondisi dua orang di dalam mobil, yakni pengemudi dan kernet diketahui selamat dan hanya luka ringan.

Menurut pengakuan Ansori, warga setempat, mobil truk ekspedisi tengah membawa barang atau paket dan melaju dari arah Musi Rawas tujuan ke Lubuklinggau. Nahas, ketika melintas di tempat kejadian perkara sopir diduga mengantuk dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tiang reklame.

Kondisi mobil yang menabrak tiang reklame terlihat rusak parah tertimpa papan reklame. Di mana, pada kaca bagian depan mobil pecah dan alami keretakan.

"Ditabrak sampai patah tiangnya (reklame roboh)," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Satlantas Polres Lubukinggau diketahui mobil eksepdisi nopol B 9164 UXW tersebut dikemudikan Gunawan, warga Griya Serdang Sejahtera Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

(Arief Setyadi )