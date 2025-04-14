Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau Lakukan Penghijauan di Taman Wisata Inhu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |22:28 WIB
Kapolda Riau Lakukan Penghijauan di Taman Wisata Inhu
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: dok Polda Riau)
A
A
A

INHU – Sebuah langkah inspiratif dilakukan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Mengusung semangat pelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai adat dan budaya lokal, Irjen Herry melakukan penanaman pohon secara simbolis di kawasan wisata Danau Raja, Rengat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman serentak 2000 pohon di seluruh wilayah Kabupaten Inhu. Penanaman dilakukan di berbagai titik, mulai dari Mapolres, Polsek, Koramil, hingga kantor pemerintahan di jajaran Pemkab Inhu, bahkan hingga ke tingkat desa.

Kedatangan Kapolda Riau disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Inhu, termasuk Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Buapti Inhu Ade Agus Hartanto dan unsur Forkopimda lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang turut hadir memberikan dukungan.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja seperti filosofi sebatang pohon.Di mana tunas pohon bisa memberikan pencerahan dan penghidupan kepada Bumi, apabila tumbuh dan besar ia akan memiliki batang yang kokoh dan dahan yang lebat tempat kita bersandar dan berteduh, serta akarnya yang kuat menjadi tempat bersela. Semoga apa yang kita tanam tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Kapolda Riau, Senin 14/4/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160551//direktur_reskrimum_polda_riau_kombes_asep_darmawan-VoXt_large.jpg
Polda Riau Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160209//tambang-VK6U_large.jpg
Gempur Tambang Ilegal, Polda Riau Musnahkan 24 Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3159009//polda_riau_bongkar_praktik_beras_oplosan-6vwZ_large.jpeg
Polda Riau Bongkar Praktik Beras Oplosan, Kejati: Pelaku Terancam Hukuman Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158593//karhutla-TM4F_large.jpg
Polda Riau Tetapkan 51 Tersangka Kasus Karhutla, 296 Hektare Lahan Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158545//herry-ewyj_large.jpg
Riau Masih Waspada Karhutla, 9 Titik Api Aktif Terdeteksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158279//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-kW3p_large.jpg
Bongkar Mafia Beras! Polda Riau Ungkap Kasus Beras Oplosan Bermerek, 9 Ton Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement