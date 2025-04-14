Kapolda Riau Lakukan Penghijauan di Taman Wisata Inhu

INHU – Sebuah langkah inspiratif dilakukan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Mengusung semangat pelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai adat dan budaya lokal, Irjen Herry melakukan penanaman pohon secara simbolis di kawasan wisata Danau Raja, Rengat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman serentak 2000 pohon di seluruh wilayah Kabupaten Inhu. Penanaman dilakukan di berbagai titik, mulai dari Mapolres, Polsek, Koramil, hingga kantor pemerintahan di jajaran Pemkab Inhu, bahkan hingga ke tingkat desa.

Kedatangan Kapolda Riau disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Inhu, termasuk Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Buapti Inhu Ade Agus Hartanto dan unsur Forkopimda lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang turut hadir memberikan dukungan.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja seperti filosofi sebatang pohon.Di mana tunas pohon bisa memberikan pencerahan dan penghidupan kepada Bumi, apabila tumbuh dan besar ia akan memiliki batang yang kokoh dan dahan yang lebat tempat kita bersandar dan berteduh, serta akarnya yang kuat menjadi tempat bersela. Semoga apa yang kita tanam tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Kapolda Riau, Senin 14/4/2025).