HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Disebut Beban Keluarga, Pria Ini Bacok Adik Kandungnya hingga Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |18:52 WIB
Kesal Disebut Beban Keluarga, Pria Ini Bacok Adik Kandungnya hingga Tewas
Kasus Pembacokan (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang kakak di Kampung Tanjung Rejo, Pubian, Lampung Tengah menganiaya adik kandung hingga tewas usai terlibat cekcok.

Kapolsek Padang Ratu, AKP Edi Suhendra mengatakan, peristiwa cekcok berujung tewasnya korban berinisial AA itu terjadi pada Minggu 30 Maret 2025 lalu.

Edi menyebutkan, cekcok tersebut berawal saat korban menyalahkan pelaku berinisial AS (27) yang tak kunjung bekerja.

“Karena ga kerja-kerja ini, korban menganggap pelaku hanya menyusahkan keluarga,” ujar Edi, Selasa (15/4/2025).

Edi menuturkan, hubungan kakak dan adik ini memang tak akrab dan kerap terlibat cekcok mulut. Pasalnya, sang adik merasa dirinya lah yang bekerja keras untuk keluarga, sedangkan sang kakak sampai saat ini masih menganggur. 

“Puncak perkelahian ini terjadi ketika sang adik menegur kakaknya yang tengah memancing di kolam ikan bersama dengan teman-temannya,” jelas Edi. 

Dijelaskan Edi, kolam ikan tersebut sengaja diisi ikan oleh sang adik dan berencana untuk dijual. Saat baru pulang dari mengantarkan pasir untuk dijual dan melihat sang kakak bersama temannya yang tengah memancing, emosi sang adik memuncak. 

“Pertengkaran pun dilanjutkan di rumah dengan emosi yang makin memuncak. Korban juga membandingkan usahanya demi menafkahi keluarga, sedangkan sang kakak yang dianggap pemalas dan hanya menjadi beban saja,” ungkap Edi. 

 

