HOME NEWS JATENG

Tunjukkan Ijazah ke Wartawan, Jokowi Klaim Tempat Penyimpanannya Masih Asli Pemberian UGM

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |16:40 WIB
Tunjukkan Ijazah ke Wartawan, Jokowi Klaim Tempat Penyimpanannya Masih Asli Pemberian UGM
Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu Wibowo/Okezone)
A
A
A

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah miliknya kepada sejumlah wartawan di Kota Solo, Rabu (16/4/2025). Ijazah yang ditunjukkan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Jokowi menunjukkan ijazah yang dimiliki sesaat sebelum rumahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo digeruduk sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Ijazah yang ditunjukkan adalah lulusan SDN Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan ijazah lulusan di UGM.

Ijazah Jokowi dari tingkat SD hingga SMA disimpan dalam satu map. Sedangkan ijazah UGM disimpan dalam map tersendiri. Namun, wartawan tidak diperkenankan untuk memotret ijazah tersebut. Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya semasa sekolah tersimpan dengan baik.

 “Saya memutuskan untuk memperlihatkan (kepada wartawan) baru tadi malam,” kata Jokowi.

Ia menyatakan, bahwa tempat untuk menyimpan ijazah SD hingga SMP bukan stopmap asli. Sedangkan tempat menyimpan ijazah kuliah masih asli pemberian dari UGM.

 

Telusuri berita news lainnya
