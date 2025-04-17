Maling Burung di Solo Jadi Bulan-Bulanan Masa

SOLO - Nasib apes menimpa pria berinisial BB (37), warga Jagalan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. BB kepergok warga saat mencuri burung beserta sangkarnya di wilayah Banyuagung, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Catur Cahyono Wibowo, melalui Kasat Samapta Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, menjelaskan penangkapan berawal saat Tim Sparta tengah melakukan patroli rutin. Mereka menerima informasi bahwa ada seorang pria telah mencuri burung di wilayah Banyuagung.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Sparta segera menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian, petugas mendapati seorang pria dikerumuni warga dalam kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah.

"Berdasarkan keterangan warga, pelaku baru saja mencuri burung Cucak Ijo milik warga setempat HB (52), warga Banyuanyar, Banjarsari," katanya Rabu (16/4/2025).

Aksi pencurian tersebut diketahui oleh salah satu kerabat korban yang langsung berteriak. Mendengar teriakan tersebut lantas memicu warga dan langsung melaku pengejaran pelaku yang mencoba kabur menggunakan sepeda motor.