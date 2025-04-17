Kronologi Dokter Kandungan yang Cabuli Pasiennya, Berawal dari Konsultasi

BANDUNG - Aksi bejat MSF (33), dokter kandungan cabul di Kabupaten Garut diungkap Polres Garut. Tersangka MSF yang bekerja di Klinik Karya Harsa, Garut, diduga mencabuli pasien di tempat kos dan klinik.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, berdasarkan keterangan korban berinisial AED (24), kronologi kejadian berawal saat korban menghubungi tersangka MSF untuk berkonsultasi soal keluhan keputihan.

Setelah menjalani pemeriksaan di klinik pada 22 Maret 2025, kata Kabid Humas, korban AED dijadwalkan mendapatkan suntikan vaksin gonorhe dengan biaya sebesar Rp6 juta. Namun, suntikan tersebut dilakukan di luar klinik, tepatnya di rumah orang tua korban.

Seusai melakukan suntikan pada 24 Maret 2025 malam, tersangka meminta korban untuk mengantarkannya pulang ke kos karena dia datang menggunakan ojek online.

Setibanya di tempat kos kawasan Tarogong Kidul, Garut, korban hendak membayar jasa suntikan secara tunai. Tapi tersangka meminta pembayaran dilakukan di dalam kamar kos dengan alasan malu dilihat orang lain.

Di dalam kamar, tersangka tiba-tiba menarik tangan korban dan mengunci pintu. Pelaku melakukan tindakan asusila dengan menciumi dan meraba tubuh korban meskipun sudah diperingatkan dan ditolak. Setelah itu, korban akhirnya berhasil melawan dan melarikan diri.

"Polisi telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk keluarga korban, tenaga medis, serta seorang psikolog. Sejumlah barang bukti juga diamankan, di antaranya sebuah flashdisk berisi video viral, memory card, dan pakaian korban." kata Kabid Humas saat rilis kasus di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025).