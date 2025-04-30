Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gugatan Ijazah Jokowi, Mediasi Mulai Digelar di PN Solo

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |11:08 WIB
Gugatan Ijazah Jokowi, Mediasi Mulai Digelar di PN Solo
Presiden Joko Widodo (foto: Okezone)
A
A
A

SOLO - Sidang mediasi gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (30/4/2025). Mediasi digelar dengan mediator Guru Besar UNS Solo, Prof Adi Sulistiyono.

Pihak penggugat hadir M Taufiq SH dan pengacara Andhika Dian Prasetyo. Sedang Jokowi sebagai pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya YB Irpan SH. 

Selain itu juga hadir tergugat lainnya dari KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta dan UGM. Mereka datang secara berurutan sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah semua pihak hadir, mediasi dilaksanakan secara tertutup di ruang mediasi PN Surakarta.

"Apa yang kami lakukan hari ini menghormati jadwal persidangan yang disepakati dengan menunjuk Prof Adi," kata M Taufiq SH sesaat sebelum mediasi. 

Pihaknya berharap para tergugat hadir secara langsung. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan menegaskan, bahwa pihaknya sudah mendapat kuasa untuk mewakili dalam mediasi.

"Dengan demikian kami secara sah mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa di tahap mediasi," kata YB Irpan.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184896//ketua_umum_rampai_nusantara_mardiansyah_semar-3P80_large.jpg
Ketum Rampai Nusantara: Gugatan Bonjowi soal Ijazah Jokowi Hanya Gimmick Politik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184891//waketum_bara_jp_david_tanjung-RwNm_large.jpg
Bara JP: Pemohon Sengketa Jangan Bermimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184743//jokowi-PD86_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Ogah Mediasi, Fokus Tuntaskan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184741//roy_suryo-f4QS_large.jpg
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro, Desak Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184663//roy_suryo-pbDN_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sebut Ada Kriminalisasi dan Penyelundupan Pasal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement