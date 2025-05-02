Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ini Modus Predator Seksual di Jepara: Pakai Foto Palsu hingga Korbannya Ingin Bunuh Diri

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |15:15 WIB
Ini Modus Predator Seksual di Jepara: Pakai Foto Palsu hingga Korbannya Ingin Bunuh Diri
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto didampingi Direktur Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio (foto; Okezone/Eka)
A
A
A

SEMARANG – Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan modus S (21) tersangka predator seksual asal Jepara yang menjerat puluhan anak-anak korbannya. Aksinya dimulai sejak November 2023 dengan memasang foto palsu di akun Telegram.

Foto palsu itu adalah foto laki-laki tampan. Menggunakan platfrom Telegram, S menggunakan fitur pencarian teman untuk menjaring calon korban.  

“Dia (tersangka) pakai foto palsu yang lebih cakep. Menjaring korban anak-anak bawah umur, perempuan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Artanto kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).  

Setelah berhasil menjaring korban di Telegram, tersangka meminta berpindah ke aplikasi WhatsApp. Menggunakan berbagai bujuk rayu, korban akhirnya menuruti tersangka untuk mengirimkan foto maupun video vulgar hingga diminta masturbasi.  

Untuk membujuk korban agar mau, tersangka meminta foto-foto itu agar dikirim menggunakan fitur sekali lihat. Namun, itu hanya akal-akalannya, sebab tersangka sudah mempersiapkan aplikasi perekaman agar konten vulgar para korban itu bisa direkam dan disimpan.

 

Halaman:
1 2 3
      
