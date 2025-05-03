Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tega! Siswi SD Dicabuli Tetangganya Sendiri

Vitriana D , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |13:38 WIB
Tega! Siswi SD Dicabuli Tetangganya Sendiri
Pelaku pencabulan siswi SD (foto: dok ist)
A
A
A

WONOGIRI - Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur terbongkar usai orang tua korban membaca pesan WhatsApp di handphone korban. Pelaku berinisial K (45) diketahui merupakan tetangga korban di Kecamatan Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. 

Kapolres Wonogiri, AKPB Jarot Sungkowo mengatakan, korban berinisial X saat ini masih duduk di bangku kelas 6 di salah satu SD di Wonogiri.

"Pada tanggal 17 April 2025 malam hari, ibu korban tidak sengaja membuka handphone milik korban dan membaca persetubuhan korban dan pelaku," kata Jarot kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Keesokan harinya, kedua orang tua korban melalukan klarifikasi kepada korban. Korban pun mengakui bahwa telah terjadi persetubuhan dengan pelaku.

Orang tua korban kemudian meminta salah seorang perangkat desa untuk menjemput pelaku dan diajak ke rumah korban. Dirumah korban, pelaku mengakui telah menyetubuhi korban layaknya hubungan suami istri.

"Peristiwa persetubuhan dilakukan oleh pelaku berulang kali sejak 14 Maret hingga 17 April 2025 dan dilakukan di rumah korban," terang Kapolres. 

 

Halaman:
1 2
      
