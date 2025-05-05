Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Laporkan Penuduh Ijazahnya Palsu, Jokowi: Sudah Menghina Saya Sehina-hinanya

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |14:56 WIB
Laporkan Penuduh Ijazahnya Palsu, Jokowi: Sudah Menghina Saya Sehina-hinanya
Joko Widodo
A
A
A

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai alasan dirinya melaporkan sejumlah orang ke polisi karena menuduh ijazahnya palsu. Jokowi merasa bahwa orang-orang tersebut telah menghina dirinya.

Jokowi menampik tudingan bahwa laporannya ke polisi sebagai bentuk kriminalisasi kepada orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya. Selain itu, ijazahnya buka merupakan objek penelitian.

“Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah saya palsu, sudah merendahkan saya serendah rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa,” ujar Jokowi di Solo, Senin (5/5/2025).

Dikatakannya, laporannya ke polisi diharapkan menjadi sebuah pembelajaran kepada semuanya. Menurutnya, dalam tantangan global saat ini yang sangat berat, yang dibutuhkan Indonesia adalah kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan dan kesatuan, terutama para elite-elite dan seluruh masyarakat.

“Agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan. Bukan hal yang mudah, harus semua berangkulan, Bersatu menghadapi tantangan global yang tak mudah,” ucapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jokowi Ijazah Palsu Joko Widodo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926//roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184909//ijazah_jokowi-MVkg_large.jpg
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184896//ketua_umum_rampai_nusantara_mardiansyah_semar-3P80_large.jpg
Ketum Rampai Nusantara: Gugatan Bonjowi soal Ijazah Jokowi Hanya Gimmick Politik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184891//waketum_bara_jp_david_tanjung-RwNm_large.jpg
Bara JP: Pemohon Sengketa Jangan Bermimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760//roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184743//jokowi-PD86_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Ogah Mediasi, Fokus Tuntaskan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement