Usut Dugaan Korupsi PLTU Cirebon 2, KPK Kerja Sama dengan Korea Selatan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan korupsi perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dengan tersangka General Manager PT Hyundai Engeneering Construction, Herry Jung (HJ). KPK kini bekerja sama dengan Ministry of Justice (MOJ) Korea Selatan.

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kasus ini berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan di Korea Selatan.

"KPK intens berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum di Korea Selatan, melalui Kemenkumham, MOJ juga, Ministry of Justice di Korea Selatan. Ini sebagai bentuk komitmen internasional untuk sama-sama dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Budi kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Penyidik, katanya, perlu melakukan manajemen pemeriksaan lantaran beberapa saksi merupakan warga negara Korea Selatan. Oleh karenanya, KPK akan terus bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan di wilayah yuridiksi negara tersebut.

"KPK juga tentu harus menunggu izin untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi warga dari negara Korea di mana pemeriksaan itu juga dilakukan di wilayah yuridiksi Korea," tutur dia.

Budi menyebut KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut. Oleh karena penyidik masih mengumpulkan semua informasi yang ada.